Verkehrschaos: Darum fahren 40-Tonner mitten durch Wohngebiete

Das Verkehrs-Chaos aufgrund des Messestarts der Aero ist am Mittwoch ausgeblieben. Dafür beklagen immer mehr Menschen aus der Kitzenwiese, dass sich 40-Tonner in den Wohnstraße verirren und in Vorgärten wenden müssen. Die Polizei schiebt es auf die Fahrer, die ihren Navigationsgeräten mehr vertrauen als den Umleitungsbeschilderungen.

Der Messeverkehr lief am Mittwochvormittag einwandfrei, wegen der Baustelle auf der B 31 zwischen Friedrichshafen Ost und Eriskirch waren die Umeitungsstrecken zwar stark belastet, weder die Polizei noch die Vertreter der Messe selbst stellten jedoch einen Zusammenhang mit dem Anreiseverkehr zur Messe fest. „Viele Messebesucher scheinen tatsächlich mit dem Flugzeug zu kommen“, meinte Markus Sauter, Sprecher der Polizei in Konstanz.

Anwohner machen Vorschlag

Derweil erreichen die Redaktion von Schwäbische.de immer mehr Beschwerden über Lkw-Fahrer, die mit ihren Brummis in der Kitzenwiese landen, weil sie eine Wendemöglichkeit suchen. Sie fahren aus Tettnang kommend in die Stadt ein und stellen offenbar dort erst fest, dass die Zufahrt zur B 31 gesperrt ist.

Innerhalb weniger Minuten sind Lastwagen hintereinander in der Kizenwiese unterwegs und suchen die Umleitungsstreckte. Ein Chaos“

teilt eine Leserin via Whatsapp mit.

„Die vertrauen ihren Navis und folgen nicht der Beschilderung“, sagt Sauter. Anwohner der Kitzenwiese glauben allerdings, dass sich das Problem einfach lösen lässt.

Sie schlagen vor, bereits die Wegweiser am Flughafenkreisverkehr und am Competence-Zentrum am Flughafen zu ändern und die Richtung Lindau darauf ganz zu streichen. Den nach Lindau kann man in dieser Richtung derzeit gar nicht kommen.