Verkehrsbehinderungen in Friedrichshafen: Mehere Bauarbeiten beginnen

Nach den Osterfeiertagen kommt es aufgrund von Bauarbeiten zu mehreren Verkehrsbehinderungen in Friedrichshafen, teilt die Stadtverwaltung mit. Betroffen sind die Teuringer Straße, die Ravensburger Straße und die Paulinenstraße.

In der Teuringer Straße wird ab Dienstag, 14. April, bis voraussichtlich 30. April der Radweg ausgebaut. Aufgrund der Bauarbeiten wird die Straße stadteinwärts zwischen Ittenhausen und Bunkhofen eingeengt und an drei bis vier Tagen halbseitig gesperrt. Der Verkehr stadteinwärts hat dann Vorrang. Wer in Richtung Ittenhausen unterwegs ist, muss warten und die anderen Verkehrsteilnehmer vorlassen, heißt es in der Pressemitteilung.

In der Ravensburger Straße stehen Kanalarbeiten an. Aufgrund der Arbeiten auf Höhe des Gebäudes Nummer 46 wird die Ravensburger Straße in diesem Bereich von Dienstag 14. April, bis Freitag, 24. April halbseitig gesperrt. Eine mobile Ampel regelt den Verkehr. Fußgänger und Radfahrer werden an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Paulinenstraße ist im Kreuzungsbereich Paulinenstraße, Ailinger Straße und Eckenerstraße vom 14. bis 17. April stadteinwärts gesperrt, der Geh- und Radweg stadteinwärts bis Mittwoch 22. April. Es werden neue Lehrrohre verlegt und ein Blindenleitsystem eingebaut. Der Radverkehr wird während der Bauarbeiten vom Radweg in den fließenden Verkehr verlegt, der über Eberhard- und Eckenerstraße umgeleitet wird. Die Umleitung ist ausgeschildert. Für Fußgänger bleibt eine Restbreite des Gehwegs bestehen.