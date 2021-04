Verkehrsbehinderung auf der B 31 wegen Arbeiten am Radweg

An der Bundestraße 31 am Radweg zwischen der Kreuzung der Firma Airbus Defence and Space GmbH und der Shell Tankstelle Immenstaad werden ab Montag, 3. Mai, bis einschließlich Mittwoch, 5. Mai, Fahrbahninstanthaltungsarbeiten durchgeführt. Der Radweg wird für diesen Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Arbeiten sind laut Landratsamt notwendig, um die Verkehrssicherheit auf dem Radweg zu gewährleisten. Am 5. Mai ist es zudem erforderlich, einen Teil der B 31 für die Fahrbahninstandhaltungsarbeiten des Radwegs zu sperren.

Um den Verkehrsfluss so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, setzt das Straßenbauamt des Landratsamts Bodenseekreis dafür von 8 bis 15 Uhr eine mobile Lichtsignalanlage ein.