Beim Versuch, mehrere Kleidungsstücke zu stehlen, sind zwei Männer am Mittwochnachmittag im Bodensee-Center erwischt worden. Wie die Polizei schreibt, befand sich der 21-Jährige in einer Umkleidekabine, der 19-Jährige brachte ihm mehrmals Bekleidung. Da eine aufmerksame Mitarbeiterin schließlich bemerkte, dass der Ältere in der Kabine die Sicherungsknöpfe aus den Kleidungsstücken riss, rief sie die Polizei. Beide Männer konnten bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung festgehalten werden. Bei der Kontrolle wurde in den persönlichen Gegenständen des 21-Jährigen noch eine präparierte Tasche aufgefunden, die dazu geeignet war, elektronische Sicherungen darin transportierter Waren außer Funktion zu setzen.

Durch das Herausreißen der Sicherungen an den Bekleidungsgegenständen entstand ein Sachschaden von über 200 Euro.