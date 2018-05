Unverständliches Gemurmel und Stimmengewirr. Ist das Babylon? Nein, das Graf-Soden-Forum der Zeppelin Universität im Campus Fallenbrunnen. Der Chor der ZU hat sich am vergangenen Wochenende unter der Leitung von Nikolai Geršak einer bemerkenswerten dreiteiligen Komposition gewidmet, die für diesen Anlass eigens von Steffen Schleiermacher komponiert und am Freitag uraufgeführt wurde. Eine „Musik der Konversion“ als Teil einer Gesamtkonzeption, die unter dem zunächst verwirrend erscheinenden Titel „Vorüberformierungen“ neugierig macht. Vielleicht geht es tatsächlich um Verwirrung und die daraus resultierenden Denkanstöße. „Prozesse der Verwandlung, der Metamorphose und der Konversion sind dem Zeit-Medium Musik von jeher kongenial“, sagt ZU-Dozent und Mitinitiator Joachim Landkammer.

Versprengte Installationen und Performances

Dort, wo die Flak-Kaserne Bedeutung hatte, wo nach dem Krieg die französischen Besatzer das Sagen hatten, sind vor gut 25 Jahren Freiräume entstanden. Wo einst militärische Aufmärsche formierten, befinden sich heute Bildungseinrichtungen, kulturelle Zentren, Werkstätten, Bibliotheken und Spielplätze. Auch für Sport und Gastronomie wurde Platz gefunden. Doch wie sieht es hinter der Oberfläche aus? Ist die „Verwandlung von der Disziplinierungsanstalt zum Ort künstlerischer und unternehmerischer Freiheit, vom militärischen Drill zum kritischen Denken“ gelungen? Dieser Überlegung haben sich Anna Staab und Isabelle Cohn als künstlerische Leiterinnen des Projekts in mehrfacher Hinsicht gestellt. Dazu gehören auch ganz unterschiedliche auf dem ZU-Campus versprengte Installationen und Performances.

Genüsslich zurücklehnen kann man sich bei dieser Musik nicht

Zurück ins Graf-Soden-Forum. Das Werk von Steffen Schleiermacher „lotet ohne leichtfertige ästhetische Zugeständnisse Ausdrucksmöglichkeiten moderner Tonsprache aus, die auch einem Laienchor zugänglich sind“, sagt Joachim Landkammer. Und tatsächlich: Genüsslich zurücklehnen kann man sich bei dieser Musik nicht. Präsenz ist gefordert – beim Chor wie bei den Zuhörenden. Den verstörenden Klängen, die Pianist Ulrich Murtfeld seinem Instrument entlockt, setzt der Chor ganz eigene Akzente entgegen, die vom akkuraten Sprechgesang der Männer bis zum solistischen Auftritt auf weiblicher Seite reichen. Von Universitäten ist die Rede, von Kasernen, auch von „Kasernitäten“ und zweischneidigen Schwertern. „Wissenschaft und Wahrheit sind nicht das Absolute. Aber sie stammen von Gott.“ Auch darüber darf man sich seine Gedanken machen. Vieles bleibt letztlich unverständlich – was mit Sicherheit so gewollt ist. Zeitgenössische Texte von Erich Kästner, „Wahre Worte“ des legendären chinesischen Philosophen Laotse, der im sechsten Jahrhundert vor Christus gelebt haben soll, ergänzen den Gesang. Auch Friedrich Daniel Schleiermacher, evangelischer Theologe, Publizist und Staatstheoretiker – und Vorfahre des Komponisten – kommt zu Wort. „Dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Du verstehst, das Harrte unterliegt.“ Diese Weisheit geht aus dem sehr einfühlsam vorgetragenen Gedicht von Bertolt Brecht hervor.

Nach drei aufwühlenden Musikstücken fallen die Notenblätter. Starker Beifall für die musikalische Gesamtleistung, auch für den anwesenden Komponisten. Dann ist es Zeit, sich aufzumachen. Zum Beispiel in einen archaisch und monumental anmutenden Bau. Im ehemaligen Heizwerk setzt sich die Ausstellung „Translator“ mit Bedeutung und Ästhetik von Handschriften verschiedener Phasen des Fallenbrunnens auseinander und interpretiert die Sprachen und Alphabete visuell. „Wirklich interessant, ich war noch nie in den Katakomben“, sagt Studentin Miriam Müller. Auch Asha Olol ist von der Aura des künstlerischen Events begeistert. „Es ist schon spannend, als Zuschauer zu erleben, was die Historie des Geländes aller hergibt“, ergänzt Jan Entscheid. „Das kann man sonst so nicht erleben.“