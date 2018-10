Der neunte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B4 ist dreigeteilt: Bereits am Donnerstagabend gewann der SV Karsee beim TSV Schlachters III mit 2:0 und rückte dadurch vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz vor. Am Sonntag kommt es zum Duell des Tabellenvierten TSV Oberreitnau (15 Punkte), der den aktuell Drittplatzierten SV Ettenkirch (16). zu Gast hat.

Hier wird sich entscheiden, wer von beiden Konkurrenten im Kampf um die vorderen Tabellenränge mit dem enteilten Tabellenführer halbwegs mithalten kann. Der heißt seit Sasionbeginn SV Tannau, hat vor dem Wochenende vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger und empfängt am Sonntagnachmittag die Landesligareserve des SV Kehlen. Der SVK hat aus sieben Spielen gerade einmal sieben Punkte geholt und enttäuschte im bisherigen Saisonverlauf. Tannau hingegen weist auf dem Konto die volle Punktzahl auf und hat erst zwei Gegentreffer überhaupt kassiert. In den Topspielen der vergangenen Wochen behielt die Mannschaft von SVT-Coach Thomas Haag sowohl gegen den SV Ettenkirch als auch beim SV Karsee eine weiße Weste.

Der SC Bürgermoos, der am Sonntag beim A2-Absteiger SC Friedrichshafen gastiert, zeigt seit Wochen aufsteigende Tendenz und steht vor dem Auswärtsspiel auf dem fünften Tabellenrang. SCB-Coach Karl Staiger hat nach anfänglichen Schwierigkeiten zum Saisonstart eine Mannschaft geformt, die schlagkräftig genug ist, um es auch mit den Topteams der Liga aufnehmen zu können.

Im Mittelfeldduell treffen die etwas schwächelnde TSG Lindau-Zech und die Dritte des VfL Brochenzell aufeinander. Die SGM Hergensweiler/Niederstaufen und die Häfler Sprotfreunde spielen erst am 11. November gegeneinander.