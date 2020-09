Verena Roßbacher liest am Montag, 5. Oktober, um 20 Uhr im Kiesel im k42 aus ihrem Roman „Ich war Diener im Hause Hobbs“. Christian, ein junger Diener, versucht rückblickend zu verstehen, wie es zu dem Skandal und dem überraschenden Todesfall in der besten Zürcher Gesellschaft kommen konnte. Er hatte eine Butler-Ausbildung in Holland gemacht und die Stelle bei der feinen, neureichen Familie Hobbs in Zürich angetreten. Erinnerungen an die Jugendzeit drängen sich in seine Rekonstruktion: Vier genialisch provinzielle Jungs, die das gute Gefühl haben, dass sie am Anfang von etwas Großem stehen. Christian erzählt vom Auseinanderdriften der Freunde, von seinen ersten Jahren im Hobbs’schen Haushalt und dem fatalen Moment, als die einnehmende Hausherrin seinen alten Freunden begegnet. Und während er die Untiefen der eigenen Schuld auslotet, kommt er einem großen Geheimnis auf die Spur.

Verena Roßbachers dritter Roman ist ein literarisches Ereignis voller psychologischer Brillanz, umwerfender Poesie und doppelbödigem Humor, heißt es in der Vorschau des Kulturamts. 1979 in Bludenz/Vorarlberg geboren und aufgewachsen in Österreich und der Schweiz, studierte sie einige Semester Philosophie, Germanistik und Theologie in Zürich, dann am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Bisher erschienen von ihr „Verlangen nach Drachen“ (2009) und „Schwätzen und Schlachten“ (2014).