Verena Güntner liest im Kiesel im k42 aus ihrem Roman „Power“

Die Autorin Verena Güntner ist am Montag, 4. Juli, zu Gast im Kiesel im k42. Sie liest dort ab 19.30 Uhr aus ihrem Roman „Power“. Die Autorin erzählt die Geschichte einer Radikalisierung und davon, was mit einer Gemeinschaft geschieht, die den Kontakt zu ihren Kindern verliert. Es ist die letzte Lesung in dieser Spielzeit, wie das Häfler Kulturbüro mitteilt.

Die selbstbewusste Kerze ist gerade noch ein Kind. Sie lebt in einem kleinen, von Wald und Feldern umgebenen Dorf, das kaum mehr 200 Bewohner hat. Die Alten, zu denen die Nachbarin Hitschke gehört, sind in der Überzahl. Kerze verteidigt ihr Dorf gegen den Schwund, sie ist hier fest verwurzelt. Eines Tages geht Power, der Hund der Hitschke, verloren, und Kerze verspricht, ihn zu finden. Eine Suche beginnt, der sich immer mehr Kinder anschließen. Als die Kinder schließlich im Wald verschwinden, erklärt die Dorfgemeinschaft den Ausnahmezustand.

Verena Güntner wurde 1978 in Ulm geboren. Nach ihrem Schauspielstudium spielte sie viele Jahre am Theater Bremen und am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Für einen Auszug aus ihrem Romandebüt „Es bringen“ erhielt sie 2013 den Kelag-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Ihr zweiter Roman „Power“ stand 2020 auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse.

Karten für die Lesung sind zum Preis von fünf Euro im Vorverkauf erhältlich unter Telefon 07541 / 28 84 44 oder online unter https://kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de.