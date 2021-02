Eine vereiste Frontscheibe war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in der Friedrichshafener Flugplatzstraße ereignete. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 49-jähriger Mazda-Fahrer seine Frontscheibe bei Fahrtantritt laut eigenen Angaben zwar mit Enteiser besprüht, diese gefror jedoch während der Fahrt erneut zu und schränkte die Sicht des Mannes dadurch offensichtlich erheblich ein. Um sich erneut freie Sicht zu verschaffen, bog der 49-Jährige daraufhin in die Aistegstraße ab und übersah dabei eine Verkehrsinsel sowie das dort angebrachte Verkehrsschild.

Während der Sachschaden am Schild im niedrigen dreistelligen Bereich liegen dürfte, beläuft sich dieser am Mazda dem Polizeibericht zufolge auf etwa 3000 Euro.