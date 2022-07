Vereinsmeisterschaften 2022 des SV Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 2. Juli trug der SV Friedrichshafen die jährlichen Vereinsmeisterschaften in städtischen Sportbad aus. Lukas Klimt und Romy Kiefer konnten sich dieses Mal die begehrten Siegerpokale sichern.

Die Vereinsmeisterschaften bilden schon seit jeher für Schwimmer/innen aller Altersgruppen und Leistungsniveaus die Möglichkeit an einem Wettkampf teilzunehmen und den eigenen Fortschritt zu messen. Es gibt auch den Eltern die Möglichkeit einen Wettkampf hautnah zu erleben und die eigenen Sprösslinge, ganz ohne lange Anfahrt, im Wettkampfmodus zu erleben. Umso erfreulicher war es, dass dieses Jahr die Veranstaltung ohne strenge Corona-Auflagen stattfinden konnte.

Die Wettkampfschwimmer/innen mussten allen 4 Schwimmlagen, sowie die 100m Lagen schwimmen. Bei den Damen starteten 18 und bei den Herren 23 Aktive in der Pokalwertung. Die fünf geschwommenen Zeiten werden in Punkte umgerechnet, zusammengezählt und die mit den meisten Punkten als Vereinsmeister/in der Mehrkampfwertung gekürt. Bei den Damen siegte Romy Kiefer (Jg. 09) mit 2315 Punkten. Über die 100m Rücken knackte sie mit einer sehr guten Zeit von 01:08,85 die 500 Punkte Grenze. Die 100m Schmetterling, Freistil und Lagen schwamm sie ebenfalls sehr nah an die 500 Punkte heran. Lisa Kinast (Jg. 07) letztes Jahr noch Gesamtsiegerin, wurde mit 2227 Punkten Zweite. Beeindruckend ist der Fortschritt, den beide Schwimmerinnen in einem Jahr gemacht haben. Romy verbesserte sich um 628 und Lisa um 456 Punkte. Den dritten Platz machte Mirka Szilovics (Jg. 10) mit 1421 Punkten. Bei den Herren siegte Lukas Klimt (Jg. 04) mit 2312 Punkte und bestätigte mit einer 00:58,80 über 100 Schmetterling wieder seine Dominanz auf dieser Strecke, auch wenn es dieses Mal noch nicht zum Vereinsrekord gereicht hatte. Marcel Poness (Jg. 06) verbesserte ebenfalls seine Leistung zum Vorjahr um 372 Punkte auf 2262. Finn Nestle (Jg. 08) zeigte als Allrounder über alle Lagen hinweg gute Leistungen und wurde mit 1680 Punkten Dritter.

Für den Nachwuchs 2012 und jünger wurde der kindgerechte Wettkampf mit fünf 50m Strecken durchgeführt. Bei den Mädchen gewann Amanda Blasco vor Marie Farag und Hannah Henze (alle Jg. 12). Bei den Jungen siegte Leonard Minz (Jg. 12) vor Linus Bojarski (Jg. 13) und Leo Noack (Jg. 13). Ein großer Dank geht an alle ehrenamtlichen Helfer/innen, mit deren Hilfe dieses Event erst stattfinden konnte.