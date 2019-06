Vereinsheim Kühboden in Laterns erfreut sich zunehmender Beliebheit

Bei der Hauptversammlung der Skiabteilung des SC Schnetzenhausen hat sich Abteilungsleiter Walter Müller mit der vergangenen Wintersaison sehr zufrieden gezeigt. Die Schneeverhältnisse waren außerordentlich gut.

Die Skiabteilung zog eine durchweg positive Bilanz. So zeigte sich einmal mehr, dass das Vereinsheim Kühboden in Laterns für alle Mitglieder der Skiabteilung ein idealer Ausgangspunkt für sämtliche Aktivitäten im Schnee ist. Die Belegungszahlen im Winter und jetzt auch im Sommer zeigen die steigende Beliebtheit. Zwischen den Wochenenden belegen immer mehr Schulklassen das Haus. Ein besonderer Nutzungsschwerpunkt liegt aber in den Ski- und Snowboardkursen für alle Altersgruppen, die von vereinsintern ausgebildeten Skilehrer angeboten werden. Auch die Freizeitsportangebote, die rund ums Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen in vielen Gruppierungen durch viele Übungsleiter das ganze Jahr über zur Verfügung stehen, seien sehr gefragt.

Die Abteilungsleitung bleibt in der bisherigen Zusammensetzung beeinander. Einzige Ausnahme: Das Amt Lehrwesen alpin übernimmt Johannes Müller

Es gab auch einige Ehrungen für Mitglieder, die dem SCS schon 50 Jahren und 25 Jahre die Treue halten. dem SCS. Seit 50 Jahren dabei sind Walter Müller, Cilly Sontheimer, Robert Schmid und Heike Schmidt. Seit 25 Jahren dabei sind Inge Weber, Benedikt Strohmaier siehe Anhang.

Für hervorragende Verdienste um den Ski-alpin-Sport im Schwäbischen Skiverband wurde Georg Bercher die SSV-Ehrennadel in Silber verliehen.