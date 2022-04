Unbekannte sind am Montag zwischen 15.30 und 16.20 Uhr in das Vereinsheim des ESV Friedrichshafen in der Straße „Bei der Eselsbrücke“ eingebrochen. Die Täter hebelten laut Polizeibericht die Eingangstüre sowie zwei weitere Türen im Gebäude auf, durchwühlten die Räumlichkeiten und ergriffen die Flucht offenbar ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.