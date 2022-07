Vereine bieten in den Ferien Spaß mit 84 Sportaktionen

Auch in diesem Jahr stellen die Friedrichshafener Sportvereine in Kooperation mit der Stadt in den letzten drei Wochen der Sommerferien wieder ein buntes Sportangebot auf die Beine. Von Kunstrad über Kanu bis hin zu Karate bieten die21 Häfler Vereine bei 84 verschiedenen Aktionen einen abwechslungsreichen Mix für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Teilnehmen können daran sowohl Feriengäste als auch Häflerinnen und Häfler aller Altersklassen, wie die Stadt mitteilt.

Bei allen Kursen handelt es sich um eine Einführung in die jeweilige Sportart, die von qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern durchgeführt wird. Alle Aktionen sind außerdem kostenlos. Bei Regenwetter finden die Kurse im Freien grundsätzlich nicht statt.

Bei verschiedenen Angeboten ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Alle Informationen, Termine und Anmeldefristen finden Interessierte unter www.sommerferiensportprogramm.friedrichshafen.de. Fragen zum Programm oder zu einzelnen Angeboten beantworten die Vereine direkt sowie Stefanie Loichinger vom Amt für Bildung, Betreuung und Sport, Telefon 07541 / 203 32 02, oder per E-Mail an s.loichinger@friedrichshafen.de.