Zwei Spieltage stehen noch auf dem Programm der 2. Badminton-Bundesliga. Der VfB Friedrichshafen hat zwei Heimspiele, benötigt zwei Siege, um die Klasse zu halten. Zu Gast am Samstag (14 Uhr) ist der souveräne Spitzenreiter Saarbrücken-Bischmisheim II. Einen Tag später kommt Wiebelskrichen (11 Uhr). Das Restprogramm ist alles andere als einfach. Das bestätigt auch Mannschaftsführer Tobias Arenz im Gespräch mit Giuseppe Torremante.

Herr Arenz, wie schwerschwiegend wäre ein Abstieg aus der 2. Bundesliga für den Verein?

Es wäre sportlich sehr schade, aber der Verein kann es gut verkraften, weil die Strukturen bei uns stimmen. Wir finanzieren uns über die Turniere, die wir ausrichten, und bei uns bekommt kein Spieler Geld. Sollten wir den Klassenerhalt nicht schaffen, dann spielen wir in einer starken Regionalliga. Der sportliche Wert bleibt also erhalten, auch wenn die 2. Bundesliga eine andere Herausforderung ist. Zur Zweiten Liga gibt es noch zu sagen, dass wir im Schnitt etwa 100 Zuschauer hatten. Das ist für unsere Sportart ganz gut.

Spiegelt der aktuelle Tabellenstand (16 Punkte, Platz neun) die Qualität der Mannschaft wider?

Wenn man sich die Tabelle der 2. Badminton-Bundesliga anschaut, dann wird eines klar: Mehrere Mannschaften – von Platz vier bis Platz neun – spielen auf Augenhöhe und wir gehören dazu. Natürlich haben wir auch Punkte liegen lassen. Es waren oft Kleinigkeiten, die von Spieltag zu Spieltag den Unterschied ausmachten und wir hatten diese Saison das Glück nicht gepachtet. Hinzu kam, dass wir nicht immer in Bestbesetzung spielen konnten.

Am Samstag kommt Saarbrücken-Bischmisheim II, am Sonntag Wiebelskirchen. Was ist noch für den VfB drin?

Wenn wir ehrlich sind, dann haben wir kaum eine Chance an Wiebelskirchen (18 Punkte, Platz acht) vorbeizuziehen. Gegen den Spitzenreiter Saarbrücken-Bischmisheim II brauchen wir einen guten Tag und viel Glück. Die Mannschaft hat noch kein Spiel verloren. Einen Tag später ist durchaus mehr drin, aber wir müssen zwei Punkte gegenüber Wiebelskirchen aufholen und das wird verdammt schwer. Ob wir am Ende absteigen, hängt auch davon ab, ob alle Teams für die neue Saison melden. das entscheidet sich aber erst in den kommenden Wochen.

Wie geht es in der neuen Saison für die Mannschaft des VfB Friedrichshafen weiter?

Bei uns gibt es einen großen Umbruch. Wie die neue Badmintonmannschaft des VfB aussehen wird, ist bislang noch nicht klar. Es ist sehr schwer Spieler an den Bodensee zu locken.Würden wir in Stuttgart oder Karlsruhe spielen, dann wäre die Suche einfacher. Beides sind Universitätsstädte.