Verein Senioren Internet Treff (SIT-FN) startet mit neuen Kursen

Nach fast einjähriger Corona-bedingter Pause können wieder Kurse stattfinden. Ehrenamtliche Helfer des Vereins unterstützen die Interessierten in kostenlosen Veranstaltungen, die spannende digitale Welt zu erkunden. Angesprochen sind sowohl reine Anfänger, aber auch diejenigen, die bereits Erfahrungen im Umgang mit Smartphone, Tablet, Laptop oder Computer machten und ihre Möglichkeiten erweitern und ausbauen wollen. Bei den Veranstaltungen können eigene Handys oder Notebooks mitgebracht werden oder man nutzt die vereinseigenen Schulungsgeräte. Die Nutzung der modernen Technik bringt viel Spaß, Freude und Erleichterung im Alltag - auch für Ältere. Genau das vermittelt der Verein.

Neben praktischen Tipps und Hilfen für den Alltag wie etwa die Online-Suche nach Fahrplänen oder das Erstellen von Fotobüchern, geht der Verein auch auf aktuelle Fragen ein, beispielsweise über Online-Banking oder die Luca-App. Die Termine: Dienstag, 14. September um 10 Uhr im Seniorentreff in Ailingen und am Dienstag den 14. September um 16 Uhr im Vereinsheim Zeppelinstraße 300 in Fischbach. Helfer und Unterstützer, auch Jüngere, die ihr Wissen in Kursen weitergeben wollen, sind im Verein willkommen. Weitere Infos unter www.sit-fn.de.