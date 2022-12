Verein „Eine Welt“ sammelt Christbäume

Wohin mit dem Baum? Jedes Jahr stellen sich viele Familien diese Frage. In Friedrichshafen bietet der Verein „Eine Welt“ zuverlässige Hilfe an. Am Samstag, 14. Januar, stehen Helferinnen und Helfer an verschiedenen Sammelpunkten und nehmen die von Schmuck und Lametta befreiten Bäume entgegen.

„Auf diese Weise helfen wir uns gegenseitig, weil die Häfler Bürgerinnen und Bürger sicher sein können, dass ihre Bäume fachgerecht in der Kompostieranlage weiterverarbeitet werden und sich die Wartezeiten vor der Deponie einsparen“, betont Jutta Dickmanns, die für den Weltladen die Teams aufstellt. „Zudem dürfen sich unsere langjährigen Lieferanten über eine finanzielle Unterstützung ihrer wertvollen Arbeit freuen,“ ergänzt die Geschäftsführerin des Weltladens, Margret Halder. Denn die Ehrenamtlichen nehmen nicht nur die Bäume, sondern auch Spenden entgegen.

Diese Spenden werden zu gleichen Teilen dem Regenwaldprojekt in Brasilien zukommen, die derzeit eine Solaranlage am Rio Madeira aufbaut und dringend Geld für technische Ausstattung benötigt. Auch der Verein Banafair wird kleinbäuerliche Familien innerhalb der Bananen-Plantagen Lateinamerikas direkt unterstützen. Auch die Gemeinde-Partnerschaft zwischen St. Maria in Jettenhausen mit Kiziba in Uganda wird von Spendengeldern aus der Sammelaktion ihre Arbeit in Afrika fortführen können.

Zwischen 9 und 12 Uhr stehen die Sammler an gut zugänglichen Stellen: Edeka-Markt (Romanshorner Platz), Merianschule, Rewe-Markt in der Albrechtstraße, Ludwig Dürr-Schule, Schwab-/Goethestraße, Parkplatz der Gemeinschaftsschule Schreienesch, Stadtwerk am See (Kornblumenstraße) sowie Lindenapotheke in der Kitzenwiese.