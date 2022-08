Verein Deutscher Ingenieure veranstaltet Vortrag zum Thema

Der Bezirksverein Bodensee des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) lädt am Donnerstag, 22. September, um 18.30 Uhr ins ZF Forum nach Friedrichshafen ein. In Präsenz (keine Online-Teilnahme möglich) lautet dann das Thema „Der Fachkräftemangel wird zur Chefsache. Wie ,The Great Resignation‘, Demografie und Digitalisierung zum Unternehmensrisiko werden“. Mit Dennis Landau geht der Senior Enterprise Account Executive (Udacity) der Frage nach, wie Unternehmen und Manager mit dieser Herausforderung umgehen und in der digitalen Transformation ihre Ziele erreichen können. In seinem Vortrag will Landau dies veranschaulichen und diskutieren.