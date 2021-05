Verein der Ravensburger Clowns lädt zu Infoveranstaltung ein

Der Verein Ravensburger Clowns lädt am 15. Mai von 8.30 bis 12.30 in der Fußgängerzone Friedrichshafen zu einer Informationsveranstaltung ein. Die Clowns bringen einen Funken Freude in das Leben kranker und betagter Menschen und ihren Angehörigen. Der Verein feiert dieses Jahr sein neunjähriges Bestehen. In Friedrichshafen geben die engagierten Clowns während des Samstagvormittags Einblick in ihre Tätigkeit, sind aber auch offen für Kontakte mit den Bürgern und Besuchern der Stadt.

Mit der vierten offiziellen Präsentation in Friedrichshafen wollen die Mitglieder und SpielerInnen des Vereins auf ihre wertvolle Arbeit aufmerksam machen sowie sich und die Vereinsziele vorstellen. Neben einer Infotafel gibt es auch die Gelegenheit, mit den Clowns direkt in Kontakt zu treten.