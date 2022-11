Verein Bürger für Bürger schaut positiv in die Zukunkft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kurz vor Weihnachten trafen sich die Mitglieder von Bürger für Bürger zur Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Krone in Markdorf. In einem voll besetzen Raum konnte der Vorstand in seinem Bericht eine positive Entwicklung des Vereins darstellen. Der Verein hat seine Mitgliederzahl in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt. Der Trend hält an. Der Grund dafür ist die optimale Beratung des Vereins im Sozialrecht und seine Inklusionsprojekte. Durch diesen positiven Trend konnte der Vorstand erweitert werden. Aufgrund der Corona Pandemie konnte leider bisher nicht mit dem inklusiven Kinderprojekt begonnen werden. Nun geht es aber mit den Projektpartner 2023 los. Gefördert wird dieses Projekt aus Projektmitteln „Impulse Inklusion“ des Landes Baden-Württemberg und der Aktion Menschen. Weitere Projekte stehen an und sind derzeit in der Bewilligung durch die Aktion Mensch. So zum Beispiel eine inklusive Kreativwerkstatt und ein Projekt zum Empowerment von Menschen mit Behinderung. Einziges Sorgenkind ist die Ablehnung der Förderung für die EUTB. Der Vorstand konnte aber feststellen, dass das anhängige Gerichtsverfahren positiv verläuft. Die Beratung läuft aber über den 31. Dezember hinaus weiter. Der alte und neue Vorstand arbeitet derzeit an einem neuen Gesamtkonzept. Auch finanziell sieht es gut aus. Neben den Fördermitteln konnten größere Spenden akquiriert werden. Hervor zu heben ist ein Preisgeld von Aldi Süd in Höhe von 1500 Euro. Die Kunden von Aldi Süd hatten den Verein ausgewählt.

Dem einstimmig neu gewählten Vorstand gehören Thomas Schalski, Anita Schalski, Stephan Seidel, Daniel Nehr und Cynthia Barth an. Nach der Satzung sind alle Vorstandsmitglieder gleichberechtigt und die Aufgaben werden im Vorstand verteilt.