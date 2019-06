Verdis „Requiem“ in großer Besetzung

Schon die Zeitgenossen Giuseppe Verdis waren verschiedener Meinung über dessen monumentales „Requiem“: Ist es nur eine „Oper im Kirchengewand“, wie es ein prominenter deutscher Dirigent anmerkte? Oder ist es – nach dem Urteil von Johannes Brahms – das geniale geistliche Meisterwerk eines tiefgläubigen Menschen, der sich in diesem späten musikalischen Bekenntnis mit den letzten Dingen des Lebens auseinandersetzt? In einer Aufführung des Universitätschors und des Universitätsorchesters Konstanz wird diese siebenteilige Messa da Requiem für Soli, Chor und Orchester wieder einmal in großer Besetzung mit nahezu 200 weitgehend studentischen Mitwirkenden zu hören sein, heißt es in einer Ankündigung.

Das Konzert wird am Sonntag, 30. Juni 2019, in der Kirche St. Stephan in Konstanz stattfinden. Beginn ist um 19 Uhr. Unter der Leitung von Universitätsmusikdirektor Peter Bauer treten neben dem Chor und dem großen Orchester der Universität die an internationalen Opernhäusern wirkenden Gesangssolisten Jelena Štefanić, Sopran, Rachele Raggiotti, Mezzosopran, Ewandro Stenzowski, Tenor, und Juan Orozco, Bass, auf. Ebenfalls mitwirken wird bei dieser Aufführung der Coro dell’Università di Perugia, der für einige Tage zu gemeinsamen Proben und dem Konzert aus Italien an den Bodensee kommen wird. Was die Einordnung der Messa da Requiem betrifft: Sie ist wohl beides, sowohl Oper als auch geistliches Meisterwerk, heißt es in der Ankündigung weiter.

Wie kein anderer seiner großen Vorgänger von Vertonungen des liturgischen Requiem-Textes erfasste demnach Verdi das „Drama“ dieses Textes und setzte es in packende Klangbilder um – allem voran in der überwältigenden Darstellung des „Dies irae“, des Hereinbrechens des Jüngsten Gerichtes –, vermeidet aber jede opernhafte Äußerlichkeit zugunsten einer geistigen und emotionalen Tiefe. Zusammen mit Beethovens „Missa solemnis“ bildet Verdis „Messa da Requiem“ den unbestrittenen Höhepunkt religiöser Musik des 19. Jahrhunderts.

Karten für die Aufführung gibt es im Vorverkauf bei Buchkultur Opitz in Konstanz, Stephansplatz (Telefon: 07531 1777), im Eingangsbereich der Universität Konstanz und an der Abendkasse.