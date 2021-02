Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt aktuell die Polizei Friedrichshafen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr passierte ein Mann den Kassenbereich eines Einkaufsgeschäfts in der Ailinger Straße. Weil in diesem Moment die Alarmanlage auslöste, forderte ihn eine Mitarbeiterin auf, stehen zu bleiben. Wie die Polizei berichtet, kam er dieser Aufforderung nicht nach, sondern rannte in Richtung Ausgang. Ein 30-jähriger Kunde nahm geistesgegenwärtig die Verfolgung auf und konnte den Mann stoppen. Gegen das Festhalten wehrte sich der Täter jedoch und schlug um sich. Während des Gerangels stürzten beide zu Boden, kurze Zeit später gelang dem Tatverdächtigen die Flucht.