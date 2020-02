Der Verdacht, dass beim Nachtumzug in Bermatingen-Ahausen Ende Januar einigen Besuchern K.o.-Tropfen verabreicht worden sein sollen, hat sich nicht bestätigt. Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, konnten entsprechende Substanzen nicht nachgewiesen werden.

Vielmehr gab es laut Pressebericht bei mehreren der zunächst als Geschädigten geführten Personen Hinweise auf einen übermäßigen Alkoholkonsum, den die Betroffenen möglicherweise als Wirkung anderweitiger Substanzen fehlgedeutet haben.

Ermittlungen fast abgeschlossen

Genauso habe sich herausgestellt, dass die Häufung von medizinischen Einsätzen innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne ebenfalls auf die starke Alkoholisierung der Betroffenen zurückzuführen sei. Die Ermittlungen seien inzwischen nahezu abgeschlossen.

Nach seinem Einsatz beim Nachtumzug hatte der auf der Fasnachtsveranstaltung in Ahausen eingesetzte Sanitätsdienst eine auffällig hohe Zahl von medizinischen Notfällen in kürzester Zeit gemeldet, hieß es damals im Pressebericht der Polizei.

Laut den Ermittlungen der Polizei hatten sich neben Gästen mit mutmaßlich alkoholbedingten gesundheitlichen Problemen in mindesten drei Fällen der Verdacht einer Verabreichung von K.o-Tropfen ergeben. Alle Betroffenen wurden durch die Sanitätskräfte medizinisch versorgt.

Ein vierter Geschädigter hatte sich im Laufe des Samstags auf dem Polizeirevier Überlingen gemeldet und ebenfalls den Verdacht geäußert, dass ihm K.o.-Tropfen verabreicht worden sein könnten.

Der Veranstalter hatte noch während der Veranstaltung mit einer Durchsage die Gäste zur Vorsicht ermahnt. Das Polizeirevier Überlingen nahm daraufhin unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung Ermittlungen auf und suchte nach Zeugen.