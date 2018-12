Verdacht auf Brandstiftung: Parkhaus und Geschäft brennen in der Innenstadt

In der Tiefgarage Parkhaus am See in Friedrichshafen ist am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut Meldung der Polizei sind mehrere Fahrzeuge betroffen. Etwa zur gleichen Zeit kam es zu einem weiteren Brandausbruch, bei dem ein Ladengeschäft in der Karlstraße ausbrannte.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Ein Sprecher der Polizei bestätigte auf Anfrage von Schwäbische.de allerdings, dass mittlerweile Verdacht auf Brandstiftung bestehe. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen zur Brandursache dauern an.

Das Laden- und Wohngebäude wurde teilweise evakuiert. Außerdem wurden offenbar vier Personen wegen möglicher Rauchvergiftung behandelt.

Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen mit der Unterstützung der Wehren von Eriskrich und Immenstaad sind weiterhin mit insgesamt 90 Einsatzkräften vor Ort und konnten die Brände rasch unter Kontrolle bringen.

Scheibe von Waffenladen im Visier?

Laut SZ-Informationen gab es kurz vor dem Feuer einen Verdächtigen in der Innenstadt, der versucht hatte, die Scheibe eines Waffenladens in der Schanzstraße einzuwerfen. Mehrmals warf er den Kübel gegen das Glas - allerdings erfolglos. Es ist zur Stunde völlig unklar, ob dieser Vorfall mit dem Feuer zusammenhängt oder davon völlig unabhängig ist.

Eine knappe Stunde später waren Feuerwehr, Polizei, DRK und Johanniter rund um das Antoniuseck im Einsatz.

Feuerwehrleute waren mit Atemschutz vor Ort, außerdem waren vier Krankenwagen angerückt.

Zeugen gesucht

Personen, die gegen 5.00 Uhr Verdächtiges in der Karlstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Schwäbische.de aktualisiert diesen Text sobald neue Informationen vorliegen.