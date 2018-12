Verdächtiger gesteht Brandstiftung in Friedrichshafen

Gleich mehrere Brände und ein versuchter Einbruch haben am frühen Sonntagmorgen Friedrichshafen in Atem gehalten. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger hat inzwischen offenbar zugegeben, die Brände im Parkhaus am See und einem nahegelegenen Raumausstattungsgeschäft gelegt zu haben. Der Mann soll während der Tat betrunken gewesen sein.

Noch am Sonntag konnte der Verdächtige nach dem Hinweis einer Zeugin von der Polizei gefasst werden. Sie hatte beobachtet, wie er mehrfach einen großen Blumenkübel gegen die Scheibe des Waffenladens in der Schanzstraße schlug. Das Sicherheitsglas hielt stand. Der Verdächtige wurde in der Nähe der Brandorte festgenommen.

Hoher Schaden an allen Brandorten

Nach SWR-Informationen hat der 29-Jährige eingeräumt, die Feuer spontan und willkürlich gelegt zu haben. Die Schäden an Autos in der Tiefgarage beziffert die Polizei auf mehr als 100.000 Euro.

Stadtpressesprechern Monika Blank schätzt, dass sich in der Tiefgarage noch rund 100 Autos befinden. Die Fahrzeuge auf den Privatparkplätzen sind nach Auskunft von Laurösch nur schwach verschmutzt. Anders diejenigen im öffentlichen Teil: „Diese Autos sind sehr stark verrußt. Sowohl außen als vermutlich auch innen“, sagt Laurösch. Die Tiefgarage ist gesperrt. Auch die Fahrzeughalter können frühestens am Mittwoch, 2. Januar, zu ihren Autos. Erst vor kurzem war die Sanierung der Tiefgarage am See abgeschlossen worden.

Der Verkaufsraum im ebenfalls betroffenen Raumausstattungsgeschäft Friedrich ist nach Angaben der Betreiberin Petra Rudolf gegenüber der Schwäbischen Zeitung "total ruiniert".

Die Feuerwehr Friedrichshafen rückte in dieser Nacht mit allen Abteilungen aus. Zusätzlich wurden die Wehren aus Immenstaad, Markdorf und Eriskirch angefordert. Insgesamt waren 90 Feuerwehrkräfte mit 30 Fahrzeugen im Einsatz, außerdem rund 50 Kräfte der Sanitäts- und Rettungsdienste sowie Einsatzkräfte der Kriminalpolizei und des Polizeireviers Friedrichshafen

Michael und seine Freundin aus Düsseldorf wollten heute eigentlich einen Ausflug nach Oberstaufen machen, doch ihr Auto sehen sie bis Mittwoch wohl nicht wieder.