„Verbrechen von nebenan“: Bespricht Podcaster Philipp Fleiter bald einen Kriminalfall vom Bodensee?

Es sind teils abscheuliche, aber spannende Fälle, mit denen sich Philipp Fleiter beschäftigt. 2019 startete er „Verbrechen von nebenan“, einen sogenannten True-Crime-Podcast. In dem Audioformat erzählt der 36-Jährige echte Kriminalfälle nach – und erreicht damit ein großes Publikum. „Verbrechen von nebenan“ gehört zu den erfolgreichsten Podcasts des Landes.

Mit seinen Kriminalgeschichten reist Fleiter auch durch Deutschland – und tritt am Samstag, 17. September, in Friedrichshafen im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) auf. Im Gespräch mit Florian Peking verrät der Podcaster, was die Zuschauer erwartet. Außerdem geht es um die aufwändige Recherchearbeit für das Format – und über die spannendsten Kriminalfälle vom Bodensee.

Herr Fleiter, die Fälle, die Sie in Ihrem Podcast behandeln, drehen sich oft um Taten aus der Nachbarschaft statt aus der anonymen Großstadt. Das passt ja zu einem Städtchen wie Friedrichshafen und der ganzen Bodenseeregion. Kennen Sie denn spannende Kriminalfälle vom Bodensee?

Ich weiß, dass es dort mal einen Taximörder gab. Der ist mir schon ein paar Mal als Thema für den Podcast vorgeschlagen worden. Es kann also sein, dass ich dazu mal eine Folge mache. Grundsätzlich habe ich einfach festgestellt: Die wirklich grausamen Verbrechen finden ganz oft in ländlichen Regionen statt. Ganz anders als man es denken würde.

Das ist nicht Berlin oder Frankfurt, sondern die Nachbarschaft, in der man sich untereinander kennt und gern mal aus dem Fenster schaut. Und trotzdem wollen die Leute dann oft nichts bemerkt haben. Das haben mir inzwischen auch viele Experten bestätigt: Das Verbrechen lebt auf dem Land. Und das finde ich spannend. Das ist in der Bodenseeregion ähnlich wie im Kreis Gütersloh, wo ich herkomme.

Wie kommen Sie denn auf Ihre Themen? Das sind ja oft Fälle, die nicht so bekannt sind – anders als bei anderen Podcasts in diesem Segment.

Das ist die Herausforderung dabei. Mittlerweile gibt es Hunderte True-Crime-Podcasts und natürlich doppeln sich da Fälle. Deshalb versuche ich immer, nach Fällen Ausschau zu halten, die noch nicht so oft erzählt wurden. Ein Fall muss einfach spannend sein. Es muss direkt ‚Klick‘ machen, sodass ich das Gefühl habe: ‚Dazu kann ich was erzählen‘.

Und ich brauche natürlich auch Fälle, bei denen ich viele Quellen zur Verfügung habe. Ich kann nicht aus einem Zeitungsartikel einen Podcast von einer Stunde Länge bestreiten.

Sie sind selbst gelernter Journalist. Bringt das Vorteile, was die Recherchearbeit für Ihre Themen angeht?

Absolut. Ich bin das Recherchieren gewohnt. Ich weiß, wie es ist, sich durch die verschiedenen Ämter zu telefonieren. Es hilft mir aber auch, Interviews zu führen. Zum Beispiel, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es besser ist, das Gespräch manchmal laufen zu lassen. Und dass ich den Leuten zuhöre.

Philipp Fleiter kommt am 17. September nach Friedrichshafen ins GZH. (Foto: Veranstalter)

Das ist etwas, was Menschen, die nicht so oft Interviews führen, manchmal vergessen. Die arbeiten ihre Fragen ab, und immer, wenn es eine Stelle gibt, wo man einhaken könnte, gucken sie schon auf die nächste Frage. Und meine Erfahrung als Journalist hilft mir auch, Abstand von den Geschichten zu halten.

Das ist sicher nicht immer einfach. Was macht das mit einem, wenn man sich regelmäßig so ausführlich mit abscheulichen Taten beschäftigt?

Ich bin froh, sagen zu können, dass ich mich dadurch nicht verändert habe. Ich bin immer noch ein optimistischer Mensch. Man muss sich auch klar machen, dass diese Verbrechen immer nur ein Ausschnitt aus der Gesellschaft sind. Die Chance, dass man in Deutschland auf offener Straße ermordet wird, ist sehr, sehr gering.

Und zum anderen ist es eben ein Teil des Jobs. Ein Tagesschausprecher berichtet auch über den Krieg und muss damit klarkommen. Das gehört für mich eben dazu. Und ich stehe ja nicht in aller vorderster Reihe, da sind die Polizistinnen und Polizisten. Darüber bin ich ganz froh, direkt am Tatort zu sein, wäre mir dann doch zu viel. Es ist schon schlimm genug, sich die Fotos anzugucken.

Fremdeln denn Polizisten oder auch Ämter, wenn Sie ankommen und Infos für Ihren Podcast haben wollen?

Total, vor allem am Anfang war das so. Ursprünglich wollte ich auch viel mehr Interviews mit Polizistinnen und Polizisten führen. Ich habe dann aber gemerkt, dass die, wenn das Mikro aus ist, die Geschichten total blumig, unterhaltsam und großartig erzählen. Und sobald dann das offizielle Interview beginnt, fangen sie an, in diese Polizeisprache zu fallen: Jemand ist ‚verunfallt‘ oder etwas ist ‚fußläufig erreichbar‘ zum Beispiel. Da habe ich schnell gemerkt: Das funktioniert als O-Ton im Podcast nicht so gut.

Der gelernte Journalist Philipp Fleiter recherchiert die Fälle für seinen True-Crime-Podcast „Verbrechen von nebenan“ gründlich. (Foto: Marina Weigl)

Dass der Podcast so groß geworden ist, öffnet natürlich auch Türen. Wenn ich jetzt Experten anfrage und die sehen, was ich so gemacht habe, merken sie, dass ich nicht sensationslüstern bin, sondern mit Respekt vor den Opfern an die Sache herangehe. Und sie sehen, dass ich vielleicht schon mit Kollegen von ihnen – Kriminalpsychologinnen, Forensikern oder Tatortanalytikern – zusammengearbeitet habe.

Sie touren durchs ganze Land, am 17. September sind Sie auch in Friedrichshafen. Was zeichnet denn die Live-Version Ihres Podcasts aus?

Es wird auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Abend – und wahrscheinlich viel lustiger, als die Leute bei dem Thema erwarten. Es wird viel gelacht. Ich binde das Publikum mit ein, und die Leute können mir Fragen stellen. Außerdem gibt es ein paar kleine Überraschungen, die ich aber natürlich noch nicht verrate.

So können Sie Tickets für den Live-Podcast gewinnen

Philipp Fleiter tritt mit „Verbrechen von nebenan“ am Samstag, 17. September, um 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen auf. Tickets gibt es ab 34,40 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem unter www.reservix.de

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost dreimal zwei Tickets. Wer gewinnen möchte, ruft am Samstag, 10. September, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379/886115 an und nennt das Lösungswort „Verbrechen“ (0,50 Euro/Anruf aus allen deutschen Netzen). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den folgenden Werktagen benachrichtigt.

Für die Abwicklung werden die Daten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis