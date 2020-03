Verbindungen zur Mafia - Drogendealer am Bodensee festgenommen

Die am Coronavirus erkrankten Menschen im Ostalbkreis und den Nachbarkreisen werden immer mehr. Die Landratsämter aktualisieren ihre Fallzahlen laufend. Der Ostalbkreis wurde nun als der am stärksten betroffene Kreis in der Region abgelöst - zumindest Stand jetzt.

Die Coronakrise auf der Ostalb - Hier geht's zum Themen-Dossier

Die Fälle haben sich auch über das Wochenende erhöht. Im Ostalbkreis waren es zuletzt (Freitag) 138 bestätigte Fälle.