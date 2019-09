Die Ailinger Verbandsliga-Radballer starten am Samstag in die Saison. Auftakt ist um 18 Uhr in der heimischen Rotachhalle in Ailingen.

Mit von der Partie sind Ailingen 2 mit Matthias Blab und Ersatzspieler Alessandro Federici. Pascal Salomon fällt zum Saisonauftakt verletzungsbedingt aus. Daneben tritt Ailingen 3 mit Sven und Marco Braunger an. Ebenso am Start ist Ailingen 4 mit Marcel Weissenrieder und Manuel Maier. Die neu formierte Mannschaft geht erstmalig auf Punktejagd. Zunächst trifft Ailingen 2 auf Ailingen 4, ehe alle Ailinger Mannschaften gegen Weil im Schönbuch 1 sowie Lauterbach 1 und 2 antreten müssen. Zuletzt geht es noch im Spiel zwischen Ailingen 3 und Ailingen 4 um Punkte.

Bereits am vergangenen Samstag traten Sascha Walter und Simon Lunenberg von Ailingen 6 in der Bezirksliga die Jagd auf Punkte an. Ailingen unterlag zunächst Konstanz 2 mit 0:7. Auch gegen Sulgen 7 lief es nicht besser, Ailingen unterlag mit 0:8. Im letzten Spiel gegen Sulgen 8 kam man ebenfalls nicht über ein 1:8 hinaus. Somit startet Ailingen 6 mit 1:23 Toren und null Punkten in die neue Saison.

In der Landesliga trat Ailingen 5 mit Patrick Mayer und Ken Tautenhahn die Jagd auf Punkte an. Im ersten Spiel profitierte Ailingen vom Nichtantreten der Weingartener Mannschaft und verbuchte den ersten Saisonsieg kampflos. Gegen Gärtringen 6 unterlag man mit 0:4. Alpirsbach 1 war laut Pressemitteilung ein harter Brocken, dem Ailingen allerdings ein 3:3-Unentschieden abringen konnte, ehe man gegen Gärtringen 5 zum Schluss mit 4:6 unterlag. Somit schließt Ailingen 5 den ersten Spieltag mit vier Punkten ab.