Verbandsliga-Herren des TC Friedrichshafen bleiben im Titelrennen

In der Tennis-Verbandsliga fällt die Entscheidung über den Aufstieg in die Oberliga erst am letzten Spieltag. Dabei sind noch drei Teams im Rennen: Der TC Göppingen, der TC Heuberg und auch die Herren des TC Friedrichshafen. Die Chance wahrte der TCF am vergangenen Sonntag mit einem 6:3-Erfolg gegen Böblingen 2.

Gegen die Böblinger Tennismannschaft setzten sich am Ende die Friedrichshafener durch. Ein Spaziergang war es aber nicht. Jakob Feyen verlor sein Einzel gegen Lukas Tvrdon (5:7, 6:4, 3:10), Johannes Ritter, Elias Lagger und Nico Elser bezwangen ihre Gegner alle erst im Matchtiebreak. Adam Bronka profitierte laut der TCF-Mitteilung von einer verletzungsbedingten Aufgabe von Angelo Guagliardo, der Bronka im ersten Satz mit 7:6 bezwang. Lediglich Heiko Feyen gelang ein souveräner Sieg im Einzel: Er schlug Nico Eble mit 2:0 (6:1, 6:2). Heiko Feyen sorgte damit schon vor den Doppeln für den sicheren Gesamtsieg. Der TC Friedrichshafen kämpft am letzten Spieltag beim TC Göppingen (Sonntag, 10 Uhr) um den Titel.

TCF-Damen 2 verfehlen ersten Platz

In der Damen-Bezirksklasse hat der TC Friedrichshafen 2 den ersten Platz knapp verfehlt. Gegen die TA SV Oberteuringen gab es eine 4:5-Niederlage. Die Herren 2 (Bezirksoberliga) und die Herren 3 (Bezirksklasse) spielen nach jeweiligen Niederlagen am kommenden Sonntag um den Klassenerhalt.