Veranstaltungen zu Demenz und Sterbebegleitung in Friedrichshafen

Eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Demenz und Sterbebegleitung“ bei freiem Eintritt bietet die Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen in der ersten Maiwoche an. Beginn ist laut Ankündigung am Montag, 2. Mai, von 17 bis 18.30 Uhr mit dem Vortrag „Wie demenzkranke Angehörige zu Hause in ihrer letzten Lebensphase begleitet werden können“. Verantaltungsort ist der Häfler Allmandtreff (EG, barrierefrei) in der Allmandstraße18, Friedrichshafen.

Außerdem gibt es einen „Letzte Hilfe“-Kurs, das Kleine Einmaleins der Sterbebegleitung am Mittwoch, 4. Mai, von 17.30 bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus der Bonhoeffer-Gemeinde, Stauffenbergstraße 8. Mit dabei sind Fachreferentinnen für Palliative Care der Hospizbewegung St. Josef.

Am Freitag, 6. Mai, folgt von 18 bis 20.30 Uhr ein Filmabend im Allmandtreff, Allmandstraße 18. Er trägt den Titel „Vergiß mein nicht“ und wurde von Regisseur David Sieveking gedreht, als dieser erfuhr, dass bei seiner Mutter eine Alzheimererkrankung diagnostiziert worden war.

Um eine Anmeldung für die drei Vernstaltungen wird per E-Mail unter isabel.roemer@stiftung-liebenau.de oder unter der Mobilnummer 0175 / 262 19 45 gebeten.

Die Themenwoche wird am Sonntag, 8. Mai, mit einem ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Schlosskirche mit Pfarrerin Ulrike Hermann und Dekan Bernd Herbinger abgeschlossen. Anschließend gibt es einen Informationsstand auf dem Kirchplatz mit Birgitta Radau und Isabel Römer.