Veranstaltungen für Kinder im Medienhaus am See

Das Kinderprogramm im Medienhaus am See startet mit Vorlesestunden, Kamishibai, Bilderbuchkino und der Lesemöwe Frieda ins neue Jahr. Das Medienhaus gibt nun die Termine bekannt.

Lisbeth Reiter liest am Mittwoch, 11. Januar, um 16 Uhr „Kleiner Eisbär – Lars, komm bald wieder“ für Kinder ab vier Jahren. Lars, der kleine Eisbär, gerät in das Netz eines Fischers und landet in einem südlicheren Hafen. Ohne die Hilfe des freundlichen Bordkaters Nemo hätte er wohl nie wieder nach Hause gefunden.

Am Samstag, 14. Januar, um 11 Uhr liest Sylvia Hiß-Petrowitz für Kinder ab vier Jahren „Wo ist die Sonne in der Nacht? –Vorlesegeschichten für neugierige Kinder“.

Weiter geht es am Mittwoch, 18. Januar um 16 Uhr. Dann liest Eva Karnetzky „Kleiner Eisbär – Hilf mir fliegen, Lars!“. Lars, der kleine Eisbär, träumt vom Fliegen, als der Papageientaucher Yuri neben seiner Eisscholle ins Wasser plumpst. Zusammen entdecken sie einen riesigen Ballon und heben ab zu einem aufregenden Abenteuer. Für Kinder ab vier Jahren.

Iris Leber liest „Tafiti und die Expedition zum Halbmondsee“ am Samstag, 21. Januar, um 11 Uhr. Beim Mittagessen platscht plötzlich ein kleiner Goldmull in die Suppe der Erdmännchenfamilie. Tafiti und sein Freund Pinsel begleiten den Goldmull zum Halbmondsee, um den Wunschstein zu suchen. Für Kinder ab vier Jahren.

Lisbeth Reiter zeigt mit dem japanischen Erzähltheater Kamishibai das Stück „Es klopft bei Wanja in der Nacht“. Beginn ist am Mittwoch, 25. Januar, jeweils um 10.30 Uhr und 16 Uhr. In einer kalten Winternacht klopfen drei frierende Tiere bei dem Bären Wanja an, um sich bei ihm aufzuwärmen. Kann das gut gehen? Wird der Fuchs nicht den Hasen fressen? Und wie gefährlich ist der Bär? Für Kinder ab drei Jahren mit Begleitung. Dauer 30 Minuten.

Lisbeth Reiter zeigt am Donnerstag, 26. Januar, um 10.30 Uhr und 16 Uhr „Das Schneemannkind“. Ein Schneemannkind wird von einem Eismann gerettet und erlebt zusammen mit ihm Sommer und Winter. Für Kinder ab vier Jahren. Dauer 45 Minuten.

Uwe Barkmann liest am Samstag, 28. Januar, um 11 Uhr „Dr. Brumm geht wandern“. Dr. Brumm macht das, was er jeden Mittwoch macht - wandern gehen! Mit seinen Freunden Pottwal und Dachs marschiert er los und erlebt viele Abenteuer. Für Kinder ab vier Jahren

Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 07541/20353500 oder persönlich an der Info im Erdgeschoss des Medienhauses am See erforderlich.