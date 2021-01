Das Zeppelin-Museum hat voraussichtlich bis Sonntag, 31. Januar, geschlossen. Es werden aber Onlineveranstaltungen angeboten. Noch bis 5. Februar gibt es das sogenannte debatorial – eine Debattenplattform und ein digitaler Prolog zur Ausstellung „Beyond States. Über die Grenzen von Staatlichkeit“. Jeder und jede ist eingeladen, sich zu beteiligen. Die Ergebnisse des debatorial fließen in die Ausstellung mit ein.

Am Donnerstag 21. Januar geht es ab 19 Uhr um „Vertikale Grenzen. Wie entstanden der Luftraum und seine Regulierung“. Der Luftfahrthistoriker Dietrich W. Otto im Gespräch mit Jürgen Bleibler, Kurator und Leiter der Abteilung Zeppelin. Der Livestream ist zu sehen im debatorial, auf YouTube und Facebook. Kostenlos ohne Anmeldung. Am Donnerstag, 28. Januar, gibt es eine „Artist Lecture“ live auf www.debatorial.de, ein Auftaktvortrag zur Onlineversammlung „Beyond Borders“. Simon Denny reflektiert mit seinen spekulativen Brettspielen rechtslibertäre Ideologien. Diese Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Am Freitag 29. Januar, findet von 10 bis 16.30 Uhr digital der Forschungstag „Beyond Borders“ statt. Der Link zur Veranstaltung findet sich auf der Homepage des Zeppelin-Museums. Um 10 Uhr begrüßt Direktorin Claudia Emmert die Zuschauerinnen und Zuschauer, es folgen ein Expertengespräch, eine Filmvorführung, eine Live-Führung durch die Ausstellung und mehr.