Vom „Kaiserwetter“ hatte Stadionsprecher Rainer Jäckle bei der Begrüßung der Teilnehmer des Fischbacher Halbmarathons geschwärmt – auch wenn die namengebende Zeit bereits 100 Jahre passé ist. Der Organisator und Abteilungsleiter der TSV-Triathleten, Harald Sewcz, sprach etwas sachlicher vom „perfekten Laufwetter“, das einmal mehr beim Fischbacher Halbmarathon herrschte, der vor Kurzem zum 15. Mal über die Bühne ging.

„Die Resonanz war gut, die Onlinemeldungen entsprachen denen des Rekordjahres 2017, nur Finisher haben wir etwas weniger registriert. Das lag vor allem am Halbmarathon“, so Sewcz. Offensichtlich hatte die Grippewelle viele Läufer erwischt, die sich deshalb keinen Halbmarathon zutrauten und auf das „Viertele“ (10,4 Kilometer) ausgewichen sind. „Ich denke, wir liegen mit unserem Angebot richtig. Es ist für jeden etwas dabei. Der Demokratie-Leben-Lauf (3,7 Kilometer) rundet unser Programm nach unten ab.“

Großes Lob gab es für das eingespielte Helferteam: „Mittlerweile reagieren alle spontan und fantastisch auf Unwägbarkeiten und Störungen. Wir haben am Freitagabend bis 22 Uhr gearbeitet, damit die Sportler am Wettkampftag die bestmöglichen Bedingungen vorfinden. Selbst die B-31-Baustelle stellte kein Hindernis dar. Die Strecke wurde für den Lauf am Freitagabend perfekt präpariert. An dieser Stelle mein großer Dank an alle Verantwortlichen der Stadt und unseren Sponsoren“, freute sich Sewcz.

Mitmachangebote zur Abrundung

Gute „Fischbacher Bekannte“ sah man auch diesmal auf den Siegerpodesten: Bei den Männern dominierte Robin Hanser (Langenargen), doch auch Lukas Steiert (LG Welfen) und vor allem Lokalmatador Dirk Joos gehören fast schon in Fischbach zur Familie. Selbst die, die sich noch nicht fit genug für den Halbmarathon fühlten, waren vor Ort. Abo-Siegerin Monica Carl (LG Welfen) wurde Zweite im Gesamtklassement des „Vierteles“. Und Marie-Luise Heilig-Duventäster ließ es sich nicht nehmen, im „Demokratie-leben-Lauf“ ein Zeichen zu setzen und zu gewinnen.

Mit dem zum zweiten Mal ausgetragenen Zwergen-Marathon und den Schülerläufen war auch für die Jüngsten etwas geboten. Abgerundet wurde das Programm durch Mitmachangebote der TSV-Abteilung Street-Tennis und der Zirkus Akademie Friedrichshafen.

Natürlich wird die erfolgreiche Veranstaltung fortgesetzt, auch der Termin ist schon bekannt: Der 16. Fischbacher Halbmarathon wird am 6. April 2019 ausgetragen. Und der „Demokratie-leben-Lauf“, mit dann hoffentlich noch stärkerer Beteiligung, bleibt ebenso im Programm.