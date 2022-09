Veränderte Vorzeichen: Sportfreunde Friedrichshafen mit Demut nach Wernburg

Für die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen steht am Samstag die erste Auswärtsreise auf dem Programm. Am zweiten Spieltag der Bundesliga gastieren die Häfler beim SV Wernburg in Thüringen. Nach dem enttäuschenden Unentschieden zum Auftakt gegen den Aufsteiger Nibelungen Lorsch wollen die Sportfreunde mannschaftlich geschlossener auftreten. Spielbeginn ist um 12 Uhr.

Eine große Herausforderung

Ein Punktgewinn sollte durchaus drin sein. Beide Teams schlossen die vergangenen Saison mit 17:23 Punkten ab und jeder gewann sein Heimspiel. Die Sportfreunde waren dabei auch beim Auswärtsspiel konkurrenzfähig. Aber diesmal ist die Herausforderung etwas größer, so seien die Vorzeichnen laut der Mitteilung der Häfler „nicht mehr ganz so gültig“. Zum einen hat sich der SVW mit dem Juniorenmannschaftsweltmeister Daniel Barth verstärkt und zum anderen hat Topspieler Lukas Funk die Sportfreunde in Richtung Hallbergmoos verlassen.

Die Gastgeber werden auf Wiedergutmachung aus sein. Der amtierende deutsche Meister SKV Rot-Weiß Zerbst schickte die Thüringer mit einer üblen 0:8-Packung nach Hause. „Für uns geht es in diesem Spiel darum, so lange wie möglich mitzuhalten, um doch vielleicht für die eine oder andere Überraschung zu sorgen“, heißt es in der Sportfreunde-Mitteilung.