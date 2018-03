In Maribor (Slowenien) hat Vera Kachowitsch vom Bodensee-Schulsport-Verein (BSV) Friedrichshafen vor Kurzem die deutsche Taekwondo-Nationalmannschaft in der Jugend A bis 46 Kilogramm bei den Slovenia Open vertreten. Im dem G1-Weltranglistenturnier holte sie laut Pressebericht für Deutschland die Silbermedaille.

Normalerweise kämpft die Häflerin in der Jugendklasse bis 44 Kilogramm. In Maribor trat sie jedoch eine Gewichtsklasse höher an. Ihr Auftaktmatch bestritt sie gegen ihre Teamkollegin Asli Coskun. Am Ende konnte sie die Partie gegen die Austrian-, Dutch- und Belgian-Open-Siegerin mit 5:4 knapp für sich entscheiden. Über die EM-Teilnehmerin aus Frankreich, Loane Freimout (10:8), zog Vera ins Halbfinale ein. Dort setzte sie sich gegen die Drittplatzierte der Slovenia Open 2017 aus Kroatien, Mia Horvatic, klar mit 10:1 durch. Im Endkampf kam es erneut zu einem rein deutschen Duell, das mit 5:2 zugunsten der Deutschen Meisterin, Belgian- und Luxembourg-Open-Siegerin Lea Anais Karmely ausging.