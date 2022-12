VdK`ler feiern Advent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 1. Vorsitzende Josef Meschenmoser begrüßte die vielen Mitglieder im Sportheim in Ailingen. Kaffee, lecker Torten, Adventslieder und besinnliche Geschichten haben das nette Beisammensein in Ailingen abgerundet. Die Adventsfeier des Sozialverbandes VdK Ailingen im Sportheim in Ailingen ließen sich viele Ailinger am vergangenen Sonntag nicht entgehen. Mit Advents- und Weihnachtsliedern hat sich die VdK-Gemeinschaft auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Mit Geschichten zur Weihnachtszeit vorgetragen von Rosemarie Uhl und Rüdiger Heinz endetet der erste Teil der Adventsfeier. Vor dem Essen wurde noch viel über die umfangreichen Aktivitäten des VdK Ailingen geredet, denn viele der Anwesenden waren bei den Veranstaltungen dabei. Der Vorsitzende Josef Meschenmoser bedankte sich zum Schluss noch fürs Erscheinen und wünschte eine besinnliche Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023.