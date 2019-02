Vandalismus in der Kirche: St. Gangolf kommt nicht zur Ruhe

Die Tür zur römisch-katholischen Pfarrkirche St. Gangolf in Kluftern steht den Menschen normalerweise tagsüber offen, von den Morgenstunden bis hinein in die Abenddämmerung. Seit einigen Tagen aber ist sie geschlossen, wenn nicht gerade ein Gottesdienst stattfindet. Pfarrer Ulrich Hund hat das angeordnet. Denn das Gotteshaus wird seit Anfang Februar von einem oder mehreren unbekannten Vandalen heimgesucht. Immer wieder wird Kircheninventar gestohlen oder beschädigt. Um weiteres Unheil fernzuhalten, bleibt die schwere Haupteingangstür aus Bronze jetzt erstmal zu.

Einen Zettel in DIN-A4-Größe hat Hund nun unübersehbar an der Bronzetür anbringen lassen. Jetzt kann jeder lesen, was sich zurzeit Unerfreuliches abspielt in dem pittoresken Kirchenkomplex, der zur Hälfte aus dem historischen, im 17. Jahrhundert erbauten Teil und zur anderen Hälfte aus dem im 20. Jahrhundert angefügten Erweiterungsneubau („Zelt Gottes“) besteht: „Wegen Diebstahl und Sachbeschädigungen bleibt die Kirche bis auf Weiteres außerhalb der Gottesdienstzeiten geschlossen. Wir bitten um Verständnis.“

Sieben Beschädigungen sind mittlerweile verbrieft: Anfang Februar fanden sich auf der Orgel starke Verschmutzungsspuren. Offenbar hatte jemand dort oben geraucht, auf den Tasten des Instruments abgeascht und die Zigaretten schließlich darauf ausgedrückt. „Das konnte aber gereinigt werden, an der Orgel sind keine Schäden zurückgeblieben“, sagt Gisela Schobloch, seit 2003 Mesmerin in St. Gangolf.

Täter hinterlässt Schuhabdruck

Anders war das dann bei dem aus der alten Kirche entwendeten Lautsprecher. Eine von zwei Boxen in Altarnähe wurde von der Wand gerissen, jetzt klaffen dort nur noch zwei hässliche Löcher im Putz.

Hier hing früher in Altarnähe eine Lautsprecherbox. Jetzt klaffen nur noch hässliche Löcher im Putz. (Foto: Oliver Kothmann)

Wenige Meter weiter heben sich schwarzgraue Schuhsohlenabdrücke von der leuchtenden weißen Wand ab, die bei einer halsbrecherischen Kletterpartie in die in etwa drei Meter Höhe angebrachten Kanzel entstanden sein müssen, an der die zuführende Treppe vor Jahren abgebaut worden war. Klar ist seither lediglich: Alt und gebrechlich war der Kletterer nicht.

Bewegungsmelder abgerissen

Im Eingangsbereich fand Gisela Schobloch mehrere Dutzend Opferkerzen auf dem Boden, die allesamt zerquetscht und zertreten waren. Eine Bewegungsmeldeleuchte im neuen Teil der Kirche wurde abgerissen. Und fand sich Tage später auf dem Grund des Weihwasserkessels wieder. Im Innenbereich wurde außerdem die Tür zur Sakristei aufgebrochen. Beschädigungen finden sich auch außen an den Gebäuden: Die Klingel am Pfarrzentrumseingang wurde abgerissen. Und auf die Eingangstür sind nicht jugendfreie Worte gekritzelt worden.

„Die Kirche geschlossen zu lassen ist natürlich keine Lösung für das Problem“, antwortet Gisela Schobloch auf die Frage, was die Kirchengemeinde nun zu tun gedenke, um dem bösen Spuk ein Ende zu bereiten.

Ein Sicherheitsdienst wäre zu teuer

„Der Polizeiposten Immenstaad ist informiert“, sagt Pfarrer Ulrich Hund. „Aber die Polizisten können hier ja auch nicht ständig nach dem Rechten sehen.“ Auch dass die Polizeibeamten den Diebstahl der Lautsprecherboxen als „schwer“ klassifiziert haben, mag den Geistlichen nicht so recht trösten. Und einen Sicherheitsdienst anzustellen sei schlicht zu teuer.

Bereits 2017 hatte es in St. Gandolf einen Diebstahl gegeben. Damals wurden die Opferstöcke herausgerissen. 2018 nahm die Polizei Immenstaad dann einen Einbruch in die Sakristei auf. Ob diese beiden Taten in Verbindung mit der aktuellen Serie an Übergriffen stehen, vermag der Pfarrer nicht zu beurteilen: „Und zu spekulieren macht wenig Sinn.“

Ulrich Hund sagt auch: „Wir hoffen, dass es jetzt einfach mal aufhört. Oder dass der Verursacher geschnappt wird.“ Damit endlich wieder Ruhe einkehrt in St. Gangolf.