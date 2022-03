Vandalismus auf der Promenade: Unbekannte werfen Stühle ins Wasser

Zerstörte Stühle auf der Uferpromenade, mehrere Stühle und ein Tisch im See - in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch haben ein oder mehrere Unbekannte im Außenbereich einer Gaststätte an der Seepromenade vandaliert.

Mit großen, kreuzförmigen Schnitten wurden die Sitzflächen von insgesamt 18 Stühlen zerschnitten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das Resultat beläuft sich auf einen Gesamtschaden von 3240 Euro.

Stühle und Tisch im Wasser unversehrt

Darüber hinaus sind 26 Stühle und ein Tisch von der Promenade aus in den Bodensee geworfen worden. Die Wasserschutzpolizei hat gemeinsam mit dem Gaststätteninhaber in einer ersten Bergeaktion am Mittwochvormittag von Land aus bereits elf Stühle und den Tisch retten können. An ihnen ist nichts kaputt gegangen, heißt es weiter.

Die restlichen Stühle wurden am Nachmittag aus dem Wasser geborgen, da sie aufgrund des Seegangs bereits vom Ufer abgetrieben waren. Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen ermittelt nun und sucht noch Zeugen.