Zahlreiche Nägel auf der Fahrbahn der Waggershauser Straße in Friedrichshafen verstreut hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wer sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann oder durch dessen Tat geschädigt wurde, soll sich unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 melden.