Vandalen stehlen und demolieren Werbeschild

Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben am Mittwochnachmittag mutmaßlich mit roher Gewalt das an der Zeppelinstraße in Friedrichshafen aufgestellte Werbeschild eines Cafés aus seiner Halterung gerissen und dieses davongetragen. Dies berichtet die Polizei.

Sie wurden von einem Zeugen kurz nach der Tat gegen 17 Uhr mit dem Schild gesehen und angesprochen. Daraufhin antworteten beide, dass sie das Schild zum Café tragen würden, was sich jedoch als falsch herausstellte.

Das Duo entfernte sich in Richtung Manzell. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.