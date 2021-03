Graffitis samt den Spraydosen hat ein Unbekannter im Bereich Montfort-/Ailinger Straße in Friedrichshafen zurückgelassen. Die augenscheinlich relativ frischen Schmierereien an einer Hauswand und in der Unterführung wurden am Sonntagmorgen festgestellt, so die Polizei.

Es besteht aufgrund der roten Farbe der Verdacht, dass es sich um ein und denselben Täter handelte. Die Polizei stellte die Dosen sicher und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.