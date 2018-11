Vage Vermutungen in der Caserne

Zum Abschluss der ersten Stage Weeks Friedrichshafen im Kulturhaus Caserne gibt es am Samstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr im Kulturraum Casino eine interessante Bühnenshow. Die Abschluss-Aufführung „Vage Vermutungen“ bietet laut Pressemitteilung „noch nie da gewesene Geschichten“. Die Besucher werden im ersten Teil in die klassische Theaterwelt entführt, um im zweiten Teil mitzubestimmen, was gespielt wird. „Vage Vermutungen“ ist das Ergebnis der ersten Stage Weeks Friedrichshafen, die im Kulturhaus Caserne stattfand. In Kursen für Schauspiel und Improvisationstheater bei Schauspieler Jonathan Skawski aus Markdorf machten junge Leute erste Erfahrungen auf der Bühne. Dahinter steht eine einzigartige Vision: die Bühne für alle.