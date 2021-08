„Utopie-Camp“ zu Gast im Zeppelin Museum

Das Zeppelin Museum Friedrichshafen veranstaltet am Dienstag und Mittwoch, 24. und 25. August, ein „Utopie-Camp“ im Rahmen der „Utopie Konferenz 2021“ der Leuphana Universität Lüneburg. Das Thema ist „Mapping Space. Vermessung des Weltraums“.

In Impulsen und Workshops sollen neue Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens utopisch gedacht werden, wie das Museum in einer Pressemitteilung schreibt – ob auf dem Mond, dem Mars, an Bord einer Raumstation oder in einer fliegenden Stadt.

Das „Utopie-Camp“ nimmt Bezug auf die aktuelle Ausstellung des Zeppelin Museums „Beyond States. Über die Grenzen von Staatlichkeit“ (bis 7. November) und bereitet gleichzeitig kommende Projekte vor: „Fetisch Zukunft. Utopien der dritten Dimension“ (2022) und „MINING (AT)“ (2022–2023). Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 19. August, via anmeldung@zeppelin-museum.de oder 07541 / 38 01 25 möglich. Das Camp findet im Zeppelin Museum statt, es gelten die aktuellen Hygieneregeln.