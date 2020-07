„Lüften! - Utobia lädt am 4. und 5. Juli erstmals in den Innenhof der Caserne zur gut durchlüfteten Impro-Show“, heißt es in der Pressemitteilung des Kulturhaues Caserne, wo die Theatergruppe ihr Stück präsentiert. Utobia hatte schon mehrfach Auftritte im Theater Atrium. Utobia, so die Vorschau weiter, spiele „freiheitsliebende Szenen, verordnungskonforme Reime und auflockernde Lieder, frei nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und begleitet von unseren Musikern sowie Amsel, Fink und Star.“

Die Besucher dürfen sich laut Vorschau „auf einen entspannten, lauschigen Open-Air-Abend freuen“.

An diesen beiden Abenden wird bewirtet. Wer möchte, könne deshalb auch schon früher kommen „und die schöne Atmosphäre im Innenhof genießen“. Einlass ist am Samstag 19.30 Uhr, am Sonntag um 18.30 Uhr