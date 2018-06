US-Wettbewerbshüter machen den Weg für ZF frei

Der Zulieferer ZF Friedrichshafen kommt der Übernahme des US-Konzerns TRW Automotive näher. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC genehmigte den Zusammenschluss am Dienstag unter Auflagen.

ZF muss sich von Unternehmensteilen sowie Werken in Nordamerika und Europa trennen. Die Zustimmung der amerikanischen Kartellwächter galt unter Experten als letzte große Hürde, bevor ZF das Geschäft abschließen kann. Jetzt befassen sich noch die Aufsichtsbehörden in Mexiko mit dem Geschäft, sie folgen üblicherweise aber dem Votum der USA. Die EU-Wettbewerbshüter haben bereits grünes Licht gegeben.ZF will TRW für rund 9,5 Milliarden Euro kaufen. TRW ist bekannt für seine Sicherheitstechnik, aber auch spezialisiert auf autonomes Fahren. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr abgeschlossen sein. Durch den Zusammenschluss entsteht der weltweit zweitgrößte Zulieferer.