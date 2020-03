Bernie Sanders, Joe Biden, Tulsi Gabbard? Nicht nur in den fernen USA, sondern auch am Bodensee sind die Mitglieder der Demokratischen Partei dazu aufgerufen, ihren Präsidentschaftskandidaten für die 59. Präsidentschaftswahl im November zu wählen. Die Demokraten des Bodenseekreises errichteten hierzu ein Wahllokal an der Bodensee-Schule St. Martin. Im Bodenseekreis sind etwa 60 Personen in der Auslandsvertretung der US-Demokraten organisiert. Ein gutes Drittel der Wahlberechtigten fand dabei den Weg in das Wahllokal. Nicht nur der eigentliche Wahlakt, sondern viel mehr der Austausch und die persönliche Begegnung standen dabei im Mittelpunkt des Interesses.