US-Amerikaner des VfB Friedrichshafen fliegt überstürzt in die Heimat

Der Wangener Julian Zenger hat mit seinem Club, den Berlin Recycling Volleys, zwar eine starke Saison gespielt. Am Ende herrschte bei den Berlinern nach dem Saisonaus wegen des Coronavirus aber auch Frust. „Die Entscheidung war unumgänglich. Über allem stehen die Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung“, wird Manager Kaweh Niroomand auf der Homepage der Berliner zitiert. „Trotzdem fühlt es sich für uns als Team und Club bitter an, alle Spiele gewonnen zu haben, sich aber nicht deutscher Meister 2020 nennen zu dürfen. Das Lizenzstatut der Volleyball Bundesliga hätte diese Möglichkeit geboten. Am Ende geht es bei uns auch ,nur‘ um Sport und dieser Tage gibt es Wichtigeres.“ (sz)