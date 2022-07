Urmel Ferienhaus feiert Eröffnung

Nach zwei Jahren harter und langwieriger Renovierung ist es nun soweit: Das Urmel Ferienhaus in Friedrichshafen öffnet seine Pforten und lädt in den Sommerferien die erste Familie für einen kostenlosen Urlaub am Bodensee ein. Am 30. Juli bietet die Urmel Kinder-Krebshilfe zudem Spendern, Sponsoren und Interessierten von 11 bis 15 Uhr die Möglichkeit, sich ein Bild vom Endergebnis zu verschaffen, heißt es in einer Ankündigung.

Zum Hintergrund: Die Urmel Kinder-Krebshilfe wurde im Jahr 2020 als Erbe eines Reihenhauses in Jettenhausen eingesetzt, das mit Unterstützung von vielen regionalen Betrieben, Sponsoren und freiwilligen Helfern kernsaniert wurde. Am Samstag, 30. Juli, öffnet das Urmel Ferienhaus im Keltenweg 21 in Friedrichshafen der Öffentlichkeit seine Türen, um einen Eindruck vom fertigen Haus zu verschaffen. Parkplätze stehen unter anderem bei der Kirche St. Maria und in der Nähe des Friedhofs zur Verfügung.

Das Ferienhaus soll ab sofort an Krebs erkrankten Kindern und deren Familien für einen kostenlosen Ferienaufenthalt zur Verfügung gestellt werden – zum Entspannen und Krafttanken. Neben vom Verein direkt betreute Familien, werden sich künftig über die Website der Urmel Kinder-Krebshilfe auch Familien mit an Krebs erkrankten Kindern, die nicht direkt von Urmel betreut werden, für einen Aufenthalt im Ferienhaus melden können. Ziel soll sein, dass möglichst wenig Leerstand im Haus herrscht.

Erst die Bereitschaft der zahlreichen Handwerksbetriebe und Großhändler aus der Region, auf Mannstunden oder Materialkosten zu verzichten oder zu spenden, haben das Projekt finanziell möglich gemacht. Auch den zahlreichen privaten und gewerblichen Sponsoren, Spendern, Nachbarn und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gilt ebenfalls großer Dank, heißt es in dem Schreiben des Vereins weiter.

Der Verein, der durchweg aus ehrenamtlichen Helfern besteht, unterstützt an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien finanziell. Seien es Zuschüsse für Arztkosten, die Übernahme von Fahrtkosten oder auch das Erfüllen von Herzenswünschen der Kinder – finanzielle Unterstützung wird von den betroffenen Familien meist dringend benötigt.