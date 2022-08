Unwetter über Konstanz: Wasser läuft in Häuser - Unterführung gesperrt

Ergiebige und ortsfeste Niederschläge haben am späten Freitagabend im östlichen Landkreis Konstanz zu einer Vielzahl von Polizei- und Feuerwehreinsätzen geführt, wie die Polizei mitteilt. Eine Kaltfront durchquerte hatte ab etwa 22 Uhr das Gebiet des westlichen Bodensees durchquert.

Im Stadtgebiet Konstanz, dem Gebiet der Gemeinde Reichenau sowie schwerpunktmäßig in Allensbach wurden mindestens 50 Wassereinbrüche überwiegend in Wohngebäude gemeldet. Teilweise wurden Straßen überflutet und Kanaldeckel aus den Abwasserschächten gespült, so der Polizeibericht weiter.

Im Bereich der ausgebauten B33 musste die Polizei die Anschlussstelle Allensbach-Mitte zeitweise sperren. Dort hatte sich in der Unterführung eine circa 20 Zentimeter tiefe Wasseransammlung gebildet. Den durch das Unwetter entstandenen Sachschaden kann die Polizei bislang noch nicht näher beziffern. Menschen wurden nicht verletzt.