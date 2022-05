Unwetter im Bodenseekreis: Blitz schlägt in Wohnhaus und Regen flutet einige Straßen

In der Nacht auf Freitag hat es zwischen Schwarzwald und Bodensee ordentlich geknallt. Eine Gewitterfront aus Italien brachte zudem einige starke Regengüsse in den Bodenseekreis, die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellenweise ordentlich beschäftigte.

Rund um Friedrichshafen und Markdorf mussten kurzzeitig einige Straßen gesperrt werden, berichtet Polizeisprecher Simon Göppert: „Wir verzeichnen Einsätze in Bermatingen, auf der B 33 bei Markdorf, beim Traktormuseum in Uhldingen-Mühlhofen und in Salem.“ In all diesen Orten mussten kurzzeitig Straßen gesperrt werden, weil deren Fahrbahnen unter Wasser standen.

Am nächsten Morgen zeugen übervolle Bäche vom starken Regen in der Nacht. (Foto: Sandra Philipp)

Gegen 22.20 Uhr schlug zudem ein Blitz in ein Wohnhaus in Uhldingen-Mühlhofen ein. „Dabei ist glücklicherweise kein Schaden entstanden“, berichtet der Polizeisprecher. Auch in den Gemeinden Bermatingen, Meersburg, Überlingen bis nach Heiligenberg waren die Einsatzkräfte teilweise bis in die Morgenstunden immer wieder im Einsatz, um vollgelaufene Keller und Wohnungen von Wasser zu befreien, meldet der Kreisfeuerwehrverband.

Die Rotach führt nach den starken Regengüssen in der Nacht zu Freitag viel Wasser. (Foto: Sandra Philipp)

Dieser verzeichnet bis Freitagmorgen um 6.30 Uhr 39 Einsätze durch die Feuerwehren. Allein zwölf Einsätze hat es in Markdorf gegeben, berichtet Martin Scheer von der Feuerwehr Markdorf. Unter anderem legten die Männer und Frauen der Feuerwehr Markdorf einen Gewerbebetrieb im Schießstattweg wieder trocken.

Mit 45 Einsatzkräften arbeiten die Feuerwehren Markdorf und Riedheim gegen die Wassermassen des starken Regens an. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

Um sich für eine mögliche Großschadenslage zu wappnen, richtete die Feuerwehr Markdorf eine sogenannte Führungszelle ein. Denn immer wieder meldeten Anrufer vollgelaufene Keller und Räume. Allein im Gebiet der Feuerwehr Markdorf waren bis Mitternacht 45 Einsatzkräfte im Einsatz und in Bereitschaft. „Mit Tauchpumpen, Wassersauger und Sandsäcken konnte weiterer Schaden meist verhindert werden“, teilt die Feuerwehr Markdorf mit.

Starke Regenfälle drücken Wassermassen in Keller und Gewerberäume in Markdorf. Die Feuerwehr ist mit 45 Männern und Frauen im Einsatz. (Foto: Feuerwehr Markdorf)