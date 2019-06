Von Julius Böhm

Südkorea will Hunde weg von der Speisekarte, hin zu Herrchen und Frauchen bringen. Doch es gibt immer wieder Beißattacken, Verletzungen und sogar Tote in dem sehr unerfahrenen Land, was die Haltung von Hunden als Haustier angeht. Deutschland gilt bei den Südkoreanern als das Schlaraffenland für die Vierbeiner.

Deshalb hat sich ein Fernsehteam aus der Hauptstadt Seoul auf den Weg nach Deutschland gemacht, um sich anzuschauen, wie Peter Löser in seiner Hundeschule in Fronreute mit den Tieren umgeht.